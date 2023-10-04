«Дешевый способ борьбы с Россией»: в Нидерландах определили истинное предназначение Украины

Поддержка Украины очень важна, поскольку она позволяет «сдерживать Россию», заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен на Варшавском форуме безопасности.

«Поддержка Украины – это очень дешевый способ убедиться в том, что Москва не представляет угрозы для НАТО», – приводит слова Оллонгрен Anadolu Ajansi.

При этом министр не уверена, что финансирование Украины продлится долго. Киев может потерять лидера поддержки США из-за внутренних разборок в Вашингтоне.

В минувшие выходные Конгресс США принял временный бюджет на предстоящие 45 дней. Одним из условий его принятия со стороны республиканцев было исключение средств для помощи Украине.