Девять пограничников наказали после стрельбы в аэропорту Кишинева

Пограничников, которые служили Международном аэропорту Кишинева в день, когда там неизвестный открыл стрельбу, наказали. Об этом в понедельник, 4 сентября, заявил министр внутренних дел Молдавии Адриан Ефрос на брифинге.

Всего к дисциплинарной ответственности привлекли девять пограничников. Слова Ефроса приводят РИА Новости.

«Девять сотрудников сектора пограничной полиции Международного аэропорта Кишинев были привлечены к дисциплинарной ответственности. Пятеро сотрудников получили строгие выговоры: один старший офицер и четыре офицера пограничного подразделения. Четверо сотрудников были уволены, начальник Главной инспекции пограничной полиции был наказан строгим выговором», – сказал Ефрос.

Он добавил, что своей должности лишились заместители начальника сектора Пограничной полиции, начальник смены подразделения пограничного контроля и оперативный дежурный диспетчерской службы регионального координационного центра. Также, по данным Ефроса, в результате проверки в аэропорту нашли множество нарушений. Одни из них связаны с нехваткой персонала в сфере безопасности.

30 июня в аэропорту 30 июня в кишиневском аэропорту произошла стрельба, зачинщиком которой стал 43-летний гражданин Таджикистана Рустам Ашуров. Его не впустили в Молдавию из-за того, что он находился в розыске за похищение человека. В результате перестрелки Ашуров убил два человека – пограничника и сотрудника службы безопасности аэропорта.

В этот день авиасообщение было приостановлено, а людей эвакуировали. При задержании Ашуров был ранен и отправил в больницу, но 3 июля умер.

Ранее СМИ сообщали, что у стрелявшего были сообщники, однако позже полиция Молдавии опровергла эту информацию.

В результате проверки личности позже выяснилось, что преступник ранее служил в полиции Таджикистана в течение семи лет. Его уволили из-за ненадлежащего поведения. Ранее он также был судим за разбойное нападение. Прокуратура республики возбудила уголовное дело о теракте. После случившегося в стране усилили меры безопасности.

После трагического инцидента президент Молдавии Майя Санду объявила 4 июля днем национального траура в память о погибших в аэропорту Кишинева.

Ранее СМИ сообщили, что житель Санкт-Петербурга устроил стрельбу в одном из магазинов города из-за ссоры с продавцом. Нападавший мужчина выстрелил продавцу в упор, в результате чего пострадавший был доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ушибленной травмой головы и ожогами.