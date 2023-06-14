В то же время американские СМИ взахлеб сообщают некие подробности об этой диверсии.

Советник-посланник Андрей Леденев напомнил, что американские высокопоставленные лица никогда не скрывали своего крайне отрицательного отношения к российским газовым магистралям, по которым сырье поставлялось в Европу. Он заявил, что всем стоило бы задуматься, почему коллективный Запад противодействует запуску прозрачного и честного расследования терактов, которые произошли в Балтийском море. Такое следствие должно вестись под эгидой Совета безопасности ООН.

Точку зрения дипломата привело ТАСС. Он также назвал Соединенные Штаты основным приобретателем выгоды по итогам этих взрывов, так как европейский энергетический рынок Европы пришлось полностью перекраивать, и Америка заработала на этом большие деньги. Белый дом и любые официальные лица неизменно хранят молчание в то время, как американская пресса приводит какие-то подробности диверсии на газовых магистралях, и это совершенно нехарактерно для правительства США.