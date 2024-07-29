В интервью одному из японских телеканалов Владимир Зеленский заявил, что Киев начнет обсуждение с союзниками «вопросов территориальной целостности», а к концу ноября разработает план действий по установлению мира. По словам посла по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД России Родиона Мирошника, следует точно понимать, что появились конъюнктура, необходимость предложения вариантов мирного урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что Москва всегда была открыта для достижения цели спецоперации политико-дипломатическим путем, путем переговоров. Более того, и попытки такие были – это и беловежский процесс, и стамбульские переговоры, сорванные Киевом. Таким образом, обвинять Россию в том, что мы не готовы к мирному урегулированию, просто не получается. Однако поток фантазий киевского режима сыплется как из рога изобилия или вырастает как грибы после дождя, к тому же предложенную Зеленским «формулу мирав» адекватный человек не сможет назвать мирным планом.

По мнению дипломата, реализация плана Дональда Трампа в случае победы на выборах может разработать для Киева программу ленд-лиза на сумму 500 млрд для наращивания поставок вооружения в Незалежную, долларов, чтобы нарастить поставки оружия на Украину только подольет масла в огонь.

Он отметил, что западные страны не в состоянии сегодня урегулировать конфликт самостоятельно, поскольку у них для этого отсутствуют и силы, и возможности.