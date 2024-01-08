Украинские ВС «точно не собираются» идти на Москву, ведь в таком случае Киев «довольно скоро проиграет». Соответствующее заявление сделал российский зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский в соцсетях .

Там дипломат заявил, что ВСУ не пойдут на российскую столицу, так как в таком случае, их ждет скорый провал. Полянский добавил, что украинский конфликт продемонстрировал, что НАТО угрожает РФ, ведя боевые действия на Украине.

Как заявил Полянский, это является вершиной американской стратегии по ослаблению и дальнейшему разгрому РФ. Таким образом, представитель дипломатической миссии ответил американскому экс-послу Майклу Макфолу, заявляющему, что России ничего не угрожает, и если РФ решит вывести войска из Украины, будущее государства «будет прекрасным».

Макфол уверяет, что ВСУ не пойдут на столицу РФ, а Североатлантический альянс никогда не нападет на Россию, если российская сторона не сделает это первой.

Полянский выразил мнение, что мир поменяется после поражения украинского президента Владимира Зеленского и его режима. Дипломат заявил, что «огромной ошибкой Запада» будет, если НАТО и Соединенные Штаты не сделают выводов и не трансформируют безопасность ЕС по принципу неделимой безопасности.