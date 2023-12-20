Украинский постоянный представитель при ООН Сергей Кислица опасается выступлений на русском языке, потому что боится репрессий на родине на фоне ненавистнической политики режима. Соответствующее заявление сделала заместитель российского постпреда при ООН Мария Заболоцкая, ее слова передают РИА Новости .

Украинский дипломат выступал перед ней и агитировал голосовать за проект резолюции о правах человека на «временно оккупированных территориях Украины». Свое выступление он звучил на испанском языке.

По словам Заболоцкой, жестокость к своим согражданам является характерной чертой действующего на Украине режима. Она считает, что целью Киева является продолжение человеконенавистнической политики и желание уничтожить все русское на Украине. В качестве примера дипломат указала на то, что представитель государства готов говорить на любом языке, кроме русского.

Она также заявила, что проект данной резолюции Генассамблеи ООН является препятствием на пути мирного урегулирования украинского конфликта. Заболоцкая добавила, что РФ проголосует против нее, чтобы избежать эскалации конфликта.