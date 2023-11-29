Дипломат Вавилов пояснил, к чему может привести отмена Украиной двусторонних соглашений
Фото: [©Павел Лисицын/РИА Новости]
С начала ноября прекращено действие соглашения между правительством РФ и кабинетом министров Украины о порядке пересечения российско-украинской государственной границы жителями приграничных регионов обеих стран. По словам дипломата Александра Вавилова, инициированная Незалежной отмена двусторонних соглашений может сломать жизнь многих людей. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что до переворота граница между Россией и Украиной была лишь на карте, поэтому многие люди жили в России и работали на Украине или наоборот. И если Киев ввел визовый режим, а после и запрет на въезд граждан РФ, то Москва, напротив, разрешает гражданам Украины въезжать в Россию по внутренним паспортам и удостоверениям.
По мнению дипломата, это пример разумного, гуманного подхода к нуждам простых людей.