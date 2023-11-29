С начала ноября прекращено действие соглашения между правительством РФ и кабинетом министров Украины о порядке пересечения российско-украинской государственной границы жителями приграничных регионов обеих стран. По словам дипломата Александра Вавилова, инициированная Незалежной отмена двусторонних соглашений может сломать жизнь многих людей. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что до переворота граница между Россией и Украиной была лишь на карте, поэтому многие люди жили в России и работали на Украине или наоборот. И если Киев ввел визовый режим, а после и запрет на въезд граждан РФ, то Москва, напротив, разрешает гражданам Украины въезжать в Россию по внутренним паспортам и удостоверениям.

По мнению дипломата, это пример разумного, гуманного подхода к нуждам простых людей.