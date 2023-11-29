Дипломат заявил о деструктивности американской роли в ближневосточном конфликте

Политика Соединенных Штатов в отношении Израиля сыграла деструктивную роль в ближневосточном конфликте и его эскалации. Соответствующее заявление сделал заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Чумаков, его слова передает издание РИА Новости .

По словам представителя дипломатической миссии, Соединенные Штаты сыграли деструктивную роль в эскалации палестино-израильского конфликта. Он объяснил, что Штаты слишком долгое время игнорировали строительство поселений Израиля на оккупированных территориях.

Дипломат также добавил, что Соединенные Штаты также признали суверенитет Израиля на оккупированными Голанскими высотами. В качестве результата, по мнению Чумакова, имеется лишь беспрецедентный конфликт, который рискует разрастись до масштаба всего Ближнего Востока.