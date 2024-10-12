Глава МИД Северной Кореи Цой Сон Хи выразила уверенность в том, что Россия одержит победу в защите своих суверенных прав и построении многополярного мира. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

«[Цой Сон Хи] выразила уверенность, что российская армия и народ, воедино сплотившись вокруг президента, непременно одержат победы в осуществлении священного дела, направленного на защиту суверенных прав и безопасности страны, построение самостоятельного многополярного мира», — сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Цой Сон Хи подчеркнула, что российская армия и народ, сплоченные вокруг президента, смогут успешно завершить "священное дело" по обеспечению безопасности страны. Она также отметила, что "традиционные корейско-российские отношения" находятся в стадии нового расцвета благодаря "искренним товарищеским связям" между президентом РФ Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном. Позиция Пхеньяна состоит в полной солидарности с Россией по всем направлениям.

Российский посол в КНДР Александр Мацегора, в свою очередь, заявил, что подписанный 19 июня договор о стратегическом партнерстве поднял двусторонние отношения "на максимально высокий уровень". Он отметил, что это соглашение стало "поворотным моментом" в современных международных отношениях и подчеркивает равенство сторон в союзе.

Мацегора указал на цели данного партнерства: обеспечение мира и стабильности как в регионе, так и в глобальном масштабе. Он также раскритиковал подход США к международным альянсам, который, по его словам, подразумевает доминирование и подчинение. В заключение, он подчеркнул, что союз Москвы и Пхеньяна не имеет старшего или младшего партнера, в отличие от отношений, устанавливаемых Вашингтоном с его союзниками.

12 октября 1948 года СССР и КНДР установили дипломатические отношения. В честь этой годовщины состоялся прием, организованный от имени посла. На официальной части присутствовали важные представители КНДР, включая министра иностранных дел Цой Сон Хи, заместителя министра здравоохранения Пак Хак Гёна и заместителя министра информационных технологий Чан Ён Гиля, а также сотрудники различных ведомств и министерств страны.

Напомню, ранее в МИД России обвинили США в дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке.