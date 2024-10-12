Ситуация на Ближнем Востоке: Россия обвиняет США в дестабилизации региона

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что власти США способствуют дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, за последние годы Соединенные Штаты сделали немало для ухудшения ситуации в регионе, вместо того чтобы способствовать её стабилизации. Об этом пишет ТАСС.

Рябков подчеркнул, что поддержка Вашингтоном Израиля, который является главным союзником в этом регионе, может быть причиной такой дестабилизации.

Дипломат отметил, что подобные "несбалансированные подходы" имеют контрпродуктивный характер и приводят к негативным последствиям для всего региона. Он также указал на то, что у России есть "альтернативные взгляды", которые разделяют многие другие страны.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Арагчи предупредил, что действия Израиля ведут Ближний Восток к катастрофическим последствиям. Он призвал страны региона проявлять мудрость и мужество, чтобы справиться с нынешними сложностями.

Напомню, до этого стало известно о решении Германии перебросить спецназ на Балтику