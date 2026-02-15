Фото: [ Владимир Путин на Совете при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта/Медиасток.рф ]

Реакция Владимира Путина на провокационный запрос американского журналиста по поводу гипотетического «освобождения» Тайваня была единодушно признана китайскими СМИ триумфом дипломатического искусства.

В материале издания Sohu подчеркивается, что вопрос был задан на фоне нарастающего напряжения в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Причиной обострения стали свежие решения США о выделении Тайваню очередной крупной партии вооружений.

«Если Китай решит приступить к освобождению Тайваня, поможет ли Россия в этом вопросе? Путин дал мощный и взвешенный ответ», — цитирует текст китайских аналитиков издание.

По мнению экспертов, интервьюер стремился поставить российского лидера в затруднительное положение. Однако Путин продемонстрировал выдержку: он указал на отсутствие какой-либо информации о подобных намерениях Пекина, прямо назвав подобные гипотетические рассуждения неуместными.

Более того, президент России дал понять, что китайское руководство вполне способно самостоятельно и мирно решать подобные задачи без внешнего вмешательства. Как сообщает АБН24, в Китае подобный подход сочли блестящим проявлением дипломатического мастерства и мудрости.

