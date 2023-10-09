Дипломатический источник назвал возможные сроки проведения встречи по Украине в Турции

Встреча в Турции по Украине может пройти в 20-х числах этого месяца. На данный момент эта дата является предварительной, проходит согласование по дипломатическим каналам. Об этом сообщил турецкий источник изданию РИА Новости .

Недавно информагентство Bloomberg сообщало о том, что Турция готовит к проведению новую встречу по Украине. Тогда сообщалось, что она состоится в Стамбуле, и Россия на нее не приглашена. Агентство утверждает, что встреча будет проводиться так же, как и в Коппенгагене с Джиддой, там будет обсуждаться «формула мира Зеленского».

Источник отечественного издания сообщил, что сейчас конкретной даты для турецкой встречи нет, ее еще предстоит согласовать. Тем не менее он предположил, что она будет назначена на конец октября.