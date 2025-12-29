«Дипломатический ляп». На встрече с Зеленским Трамп переврал фамилии главы Еврокомиссии и президента Польши

Во время брифинга для прессы в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде Дональд Трамп допустил ошибки в произношении фамилий ключевых европейских политиков.

Перечисляя лидеров, с которыми он провел серию телефонных переговоров совместно с президентом Украины Владимиром Зеленским, американский лидер исказил имена главы Польши и председателя Еврокомиссии.

«Это были президент Франции Эммануэль Макрон, президент Республики Финляндия Александр Стубб, президент Республики Польша Кароль Нораки… председатель Европейской комиссии Урсула ван дер Ляйен», — сказал Трамп.

Таким образом, фамилии польского президента Кароля Навроцкого и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен были произнесены неверно.

Ранее сообщалось о том, что на обеде Трампа и Зеленского репортеров кормили стейками, а гостей — бульоном.