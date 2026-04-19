«За что я переплатил миллион?». Юрист раскрыл схему обмана покупателей квартир у парков и рек

Покупателям недвижимости, которые переплатили за панораму на лес, реку или парк, крайне сложно получить возмещение от застройщика, если после покупки «видовая квартира» утратила свое преимущество. Об этой проблеме в беседе с ТАСС сообщил Андрей Моисеев, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Как пояснил специалист, ситуация возникает в тех случаях, когда жилье продавалось по повышенной цене именно из-за живописного вида, а затем пространство перед окнами было застроено новыми объектами.

«Доказать отсутствие какого-то потребительского свойства или недостатка не так просто. Если квартира соответствует заявленным СНиПам и строительным нормам, то считается, что она надлежащего качества. Кроме того, в договоре вы не найдете положений о виде из окна», — предостерег эксперт.

