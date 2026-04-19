«Любоваться, но не рвать». Врачи объяснили, почему цветущая черемуха опасна для здоровья

Доцент кафедры биологии и экологии естественно-географического факультета Нижегородского педагогического университета Надежда Киселева в беседе с РИА Новости рассказала, что традиционная вестница весны — ароматная черемуха — способна спровоцировать сильную мигрень. По словам специалиста, букет этих цветов не место в спальной комнате.

«В больших дозах черемуха не безопасна. Да, она прекрасна, это символ весны. Но если букет черемухи оставить в спальне, то можно проснуться с головной болью», — пояснила Киселева.

Насыщенный запах черемухи, отметила биолог, содержит микродозы синильной кислоты, что нередко вызывает головокружение. Именно поэтому ветки цветущего дерева не советуют держать в помещениях без притока свежего воздуха.

Кроме того, опасность таят в себе и любимые многими ландыши — их ягоды ядовиты. А летом в лесах встречается вороний глаз: его плоды очень токсичны и легко спутать с черникой.

«Мой основной призыв — любоваться дарами весны, но не рвать их», — подвела итог Киселева.

Ранее гастроэнтеролог Черепицына рекомендовала добавлять лебеду в супы.