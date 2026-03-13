Дипломатический пасьянс: Зеленский раскрыл детали срыва мирных переговоров

Киев выражает готовность к новому этапу переговоров с Москвой по мирному урегулированию, однако согласование конкретной даты и места проведения встречи буксует из-за разногласий между Вашингтоном и Москвой. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает агентство «Укринформ».

Как пояснил украинский лидер, изначально перенос переговоров инициировала американская сторона, ссылаясь на обострение обстановки в Иране.

«Там целая Санта-Барбара с этими переговорами из-за войны на Ближнем Востоке. Американцы сказали, что они готовы к встрече, но готовы только в Америке, потому что война и ситуация с безопасностью им запрещает сейчас выезжать с территории США», — заявил он по завершении рабочей поездки во Францию.

По словам Зеленского, делегация из Украины незамедлительно дала согласие вылететь в Соединенные Штаты. Тем не менее, российская сторона выдвинула встречное предложение — провести диалог на площадках Турции или Швейцарии. Администрация США, в свою очередь, отвергла этот вариант, что и привело к дипломатическому тупику, добавил президент.

