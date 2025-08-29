Спецпосланника Дональда Трампа Майкла Уиткоффа подвергли резкой критике официальные лица США и Европейского союза за непрофессионализм и отказ от консультаций с экспертами.

По данным издания Politico, чиновники выражают серьезную озабоченность неподготовленностью Уиткоффа к важным международным встречам. Основная претензия заключается в его отказе консультироваться с опытными специалистами по дипломатии и внешней политике, что ставит под угрозу эффективность переговоров.

Критики также указывают на кадровый пробел в его команде — в офисе спецпосланника катастрофически не хватает сотрудников, обладающих глубокими знаниями о России и специфике взаимоотношений с Москвой. Эта структурная слабость, по мнению европейских и американских чиновников, ведет к принятию необдуманных решений.

Сложившаяся ситуация вызывает напряженность среди союзников, которые опасаются, что подобный подход может дестабилизировать и без того хрупкий диалог на высшем уровне.

