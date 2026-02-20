Дипломатия кулаков: телохранители президента Азербайджана напали на оппозиционеров у стен Белого дома

Охрана президента Азербайджана Ильхама Алиева применила силу против участников акции протеста у отеля Waldorf Astoria в Вашингтоне. Инцидент произошел на Пенсильвания-авеню, неподалеку от Белого дома, где собрались демонстранты, требующие освобождения политзаключенных в Азербайджане. Алиев находился в США для участия в первом заседании Совета мира, созданного по инициативе президента Дональда Трампа, пишет The Washington Post.

По словам 27-летнего водителя Uber Рахима Ягублу, его избили телохранители азербайджанского лидера — ударили по челюсти и пинали в живот. Другой участник акции, Адиль Амрахлы, повредил ногу, убегая от охраны, и сообщил как минимум о четырех пострадавших, включая Ягублу. Представитель Hilton, управляющей отелем, уточнила, что инцидент произошел за пределами территории гостиницы и не касался ее персонала.

Азербайджанские СМИ, комментируя произошедшее, назвали участников акции «антинародной радикальной группой», которая пыталась устроить провокацию и оскорбляла руководство страны. По их версии, служба безопасности президента совместно с американской полицией оперативно вмешалась, вывела «радикалов» с территории и предотвратила возможный инцидент.

На месте присутствовали сотрудники спецподразделения полиции округа Колумбия и Секретной службы США. Представитель полиции Том Линч сообщил, что дело передано в Госдепартамент, но не уточнил, вмешивались ли стражи порядка и остались ли охранники Алиева в США. Видеозаписи нападения появились в соцсетях, однако установить личности нападавших по ним невозможно.

По словам Ягублу, полиция не вмешалась в конфликт. После нескольких минут драки охранники ушли, а пострадавшие вызвали скорую. Медики осмотрели участников на месте, госпитализация не потребовалась.