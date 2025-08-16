Дипломатия на колесах: что значит совместная поездка Путина и Трампа

Во время визита на Аляску президент России Владимир Путин сделал исключение из сложившейся практики и принял предложение американского коллеги Дональда Трампа совершить совместную поездку на бронированном лимузине Cadillac One, известном под прозвищем The Beast («Зверь»). Как сообщает The Wall Street Journal, необычное приглашение последовало после традиционного фотографирования лидеров перед началом переговоров.

Обычно российский президент во время зарубежных визитов использует собственный представительский автомобиль «Аурус», на различных модификациях которого передвигается с 2018 года. На этот раз, по данным издания, российская сторона также подготовила транспорт для главы государства, однако Путин согласился на предложение Трампа.

Этот жест привлек внимание наблюдателей, поскольку демонстрирует неформальный характер взаимодействия между лидерами двух стран. Встреча на военной базе Элмендорф-Ричардсон стала первым полноценным саммитом Путина и Трампа после возобновления диалога на высшем уровне.