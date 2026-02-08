«Дипломатия окончена»: ISW заявил о резкой смене стратегии России по Украине

Американские аналитики пришли к выводу, что Россия кардинально меняет свой подход к ситуации вокруг Украины, смещая акцент с дипломатии на военное решение. По оценкам Института изучения войны (ISW), текущие переговоры, в том числе в Абу-Даби, носят формальный характер и не приведут к прорыву, поскольку Киев не намерен принимать российские условия.

В своем отчете эксперты института указывают, что Москва, видя постоянные срывы переговорного процесса, окончательно снимает дипломатию с повестки. Новой стратегической целью становится достижение капитуляции киевского режима на российских условиях силовым путем. При этом сами переговоры будут продолжены, но лишь как формальность.

Ставка на весенне-летнее наступление

Аналитики ISW утверждают, что российское военное командование уже начало подтягивать резервы для подготовки масштабной весенне-летней кампании. Ее целью, по их данным, является нанесение сокрушительного удара по Вооруженным силам Украины с прорывом фронта на южном и восточном направлениях. Операция задумана как стратегическая и призвана либо завершить конфликт, либо поставить Украину на грань поражения, позволив России диктовать условия с позиции силы после захвата ключевых территорий.

Отмечается, что о подготовке нового российского наступления говорят и украинские эксперты, а текущая ситуация, по мнению некоторых наблюдателей, не предполагает скорого окончания конфликта, устраивающего обе стороны.