Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» участвовали в тушении крупного пожара на складе в Дмитровском округе

19 мая работники 270‐й пожарно‐спасательной части и ее отдельного поста ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с сотрудниками федеральной противопожарной службы ликвидировали крупный пожар на складе в Дмитровском муниципальном округе.

Вечером в службу «Система‐112» поступило сообщение от очевидцев: в селе Белый Раст загорелось нежилое здание. На место незамедлительно выехали пожарно‐спасательные расчеты под руководством начальника части Петра Солохи.

Выяснилось, что горит одноэтажное металлокаркасное блочное здание с мансардой. Угрозы распространения огня на соседние постройки не было. В ходе разведки специалисты установили, что в здании никого нет.

На тушение были поданы несколько стволов РСК‐50. В 21:10 пожару был присвоен 2-й ранг. В 22:35 специалисты локализовали возгорание на площади 2000 кв. м. К 00:35 удалось ликвидировать открытое горение. Окончательно последствия происшествия были устранены к 5:35.

