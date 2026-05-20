В Волоколамске наказали браконьера

В Волоколамском округе вынесен приговор по делу о незаконной охоте. Мировой суд признал местного жителя виновным в отстреле кабана без соответствующего разрешения. Об этом сообщили в комитете лесного хозяйства Московской области.

Инцидент произошел ночью 21 сентября. Мужчина, вооруженный собственным карабином, добыл животное в закрепленных охотничьих угодьях. Сотрудники надзорных органов своевременно зафиксировали правонарушение и изъяли ключевые улики: оружие, использованное при охоте, и тушу добытого кабана.

Суд принял во внимание два смягчающих обстоятельства: подсудимый полностью признал свою вину и является многодетным отцом. С учетом этих факторов наказание оказалось не максимально строгим: мужчине запретили заниматься охотой в течение года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о закупке спецтехники для лесничеств.