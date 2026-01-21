«Дипломатия в стиле бульдозера». Трамп обнародовал личную переписку с президентом Франции

Этот шаг, как считают журналисты газеты, был мотивирован желанием отомстить за позицию Парижа по ближневосточному урегулированию.

Как отмечает автор публикации, истинной причиной данного демарша стал отказ Макрона поддержать инициативу Трампа по созданию «Совета мира по Газе». Таким образом, публикация конфиденциальной переписки стала формой дипломатического наказания.

«Публикация сообщения Макрона была призвана причинить боль, точно так же, как и сообщение с нападками на (премьер-министра Великобритании — примечание "Ленты.ру") Кира Стармера было направлено на то, чтобы ранить», — указало издание.

Ранее сообщалось о том, что Трамп спародировал акцент Макрона на встрече в Белом доме.