Дипломаты из РФ не ждут потепления отношений с Британией после смены в ней министра иностранных дел

Высказывания Дэвида Кэмерона говорят о том, что он будет продолжать линию на эскалацию мировой напряженности.

Новый глава английского внешнеполитического ведомства когда-то занимал пост премьер-министра. Представители российского МИД не считают его дружественно настроенным в отношении РФ.

«Первые высказывания нового министра иностранных дел в полной мере подтверждают его приверженность деструктивной линии в двусторонних делах», - указали они.

Эти слова привели РИА Новости. Судя по всему, новый глава Форин-офиса будет также вести курс на усугубление мировой напряженности и эскалации международного конфликта.