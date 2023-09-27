Дипломаты обязаны не допустить военной эскалации в Европе

Главной задачей, стоящей перед дипломатами в данный момент является не допустить масштабной военной эскалации на территории Европы. Одним из ключевых элементов для предотвращения данного сценария является ОБСЕ. Соответствующее заявление сделал российский постпред при организации Александр Лукашевич, его слова передает издание РИА Новости .

Лукашевич обозначил главную задачу дипломатов на территории Европы и добавил, что ОБСЕ – это один из стержневых элементов для сдерживания подобного развития событий.

Дипломат также сообщил, что Россия все еще сохраняет надежду на то, что именно дипломатическим путем возможно предотвратить мировую конфронтацию и поможет создать устойчивые условия для безопасной Евро-Атлантики.