Американские дипломаты на Украине дали понять местным жителям, что их визы в США могут аннулировать. Об этом рассказало РИА Новости.

В аккаунтах посольства США на Украине в социальных сетях выложено видео, в котором мелькают надписи, предупреждающие об отзыве визы в Америке либо об ее истекшем сроке. На этой же странице указано, что автором сообщения стал госсекретарь Соединенных Штатов Марк Рубио.

«Посещение Америки — это не право. Это привилегия, которая распространяется лишь на тех, кто уважает наши законы и ценности», — сообщил Рубио в другом ролике.

Ранее сообщалось, что госдеп США потребовал от России освободить американца, который был осужден за наемничество. Американский гражданин Хаббард был признан виновным в участии в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины. Теперь Белый дом добивается его освобождения.