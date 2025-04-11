Госдеп Соединенных Штатов Америки обратился к российским властям с требованием освободить гражданина США Стефана Хаббарда, который был осужден за участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила Тэмми Брюс, официальный представитель Госдепартамента, в ходе брифинга, состоявшегося 10 апреля.

В октябре прошлого года суд вынес решение в отношении гражданина США Стефана Хаббарда, который был признан виновным в участии в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины. Хаббарду на момент вынесения приговора было 72 года.

Согласно информации, предоставленной судом, за участие в боевых действиях Хаббард получал от украинской стороны ежемесячное вознаграждение в размере $1 тыс.

Как сообщила Брюс, президент США Дональд Трамп и государственный секретарь США Марко Рубио будут и дальше активно продолжать усилия по освобождению всех американских граждан, находящихся в заключении в России.

«Я хочу подчеркнуть то, о чем я говорила в своем заявлении: призываю Россию освободить Стивена Хаббарда, который находится под стражей уже почти три года», — отметила официальный представитель американского внешнеполитического ведомства.

Ранее сообщалось, что 10 апреля в Абу-Даби российская сторона освободила Ксению Карелину, имеющую гражданство как США, так и России. В прошлом году она была осуждена и приговорена к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Соединенные Штаты в качестве ответного жеста доброй воли освободили Артура Петрова, обладающего гражданством Германии и России. Он был задержан в 2023 году на Кипре по запросу американских властей, которые подозревают его в незаконном экспорте микроэлектроники.