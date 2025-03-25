Директор Запорожской АЭС объяснил, сможет ли станция подавать электроэнергию Украине

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) имеет техническую возможность для поставок электроэнергии на Украину. Об этом ТАСС заявил директор станции Юрий Черничук.

По его словам, реализация этой возможности зависит от руководства России.

«Мы уже декларировали на уровне в том числе руководителей нашей отрасли то, что у нас есть проекты, планы по возобновлению эксплуатации Запорожской атомной станции в режиме генерации, то есть это выдача электроэнергии в энергосистему», — сказал Черничук.

Он подчеркнул, что подача электроэнергии в украинскую энергосистему будет иметь свои последствия для схемы выдачи мощности с Запорожской АЭС.

Глава Росатома Алексей Лихачев выразил мнение о том, что совместная эксплуатация ЗАЭС с украинским «Энергоатомом» в нынешних условиях не имеет смысла.

Статус ЗАЭС и возможности ее эксплуатации могут стать предметом обсуждения на переговорах между Россией и США. Лихачев также анонсировал подготовку программы ввода ЗАЭС в действие, которая будет включать получение необходимых лицензий, работу с топливом и создание системы выдачи электроэнергии.

Ранее сообщалось, что технический сбой остановил работу ядерного реактора на швейцарской АЭС.