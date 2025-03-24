Технический сбой остановил работу ядерного реактора на швейцарской АЭС

Работу ядерного реактора на атомной электростанции (АЭС) Бецнау в Швейцарии приостановили из-за сбоя соединения с электросетью. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте энергетической группы Axpo, эксплуатирующей АЭС.

Отмечается, что аварийная ситуация произошла в ночь на 24 марта. Сейчас специалисты работают над выяснением причин инцидента.

По информации представителей компании, сбой не представил угрозы для окружающей среды или здоровья населения. Установленные меры безопасности сработали корректно, отметили в Axpo.

АЭС Бецнау находится на искусственном острове на реке Аре в муниципалитете Деттинген, кантон Аргау. Это первая атомная электростанция в Швейцарии, которая работает в коммерческом режиме.

Станция включает два идентичных энергоблока, использующих реакторы с водой под давлением (PWR) 2-loop разработки компании Westinghouse Electric, каждый из которых имеет мощность 380 МВт.

Ранее издание Financial Times (FT) сообщило о намерении США взять под контроль украинские АЭС в рамках сделки с Киевом.