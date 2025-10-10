Директора Sputnik в Азербайджане Картавых освободили накануне встречи Путина и Алиева

Директора азербайджанского филиала медиагруппы «Sputnik» Игоря Картавых освободили из-под ареста в Баку. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, решение об освобождении журналиста было принято накануне встречи президента Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Душанбе.

Переговоры по вопросу освобождения сотрудников «Sputnik» велись на уровне помощников глав двух государств.

Напомним, 1 июля сотрудники редакции, включая директора и шеф-редактора, были арестованы на четыре месяца по обвинению в незаконной предпринимательской деятельности и мошенничестве согласно статьям УК Азербайджана.

Стоит отметить, что арест россиян происходил на фоне задержания представителей ОПГ из азербайджанской диаспоры в РФ, причастных к различным преступлениям.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин обнялся с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на неформальной встрече глав СНГ.