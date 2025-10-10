Путин и Алиев обнялись в Душанбе

Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев обнялись на неформальной встрече руководителей государств СНГ, сообщило РИА Новости.

В четверг, 9 октября, российский и азербайджанский лидеры провели официальную встречу в столице Таджикистана — Душанбе. На ней Путин впервые прокомментировал причины крушения самолета авиакомпании AZAL в 2025 году.

Глава государства объяснил, что трагический инцидент произошел из-за сочетания двух факторов — пролета украинского БПЛА и работы системы противовоздушной обороны (ПВО).

Путин заверил Алиева, что Москва выплатит полную компенсацию семьям погибших и пострадавшим в авиакатастрофе.

Глава Азербайджана выразил признательность за предоставленную информацию и отметил, что высоко ценит личный контроль Путина над расследованием обстоятельств трагедии.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал встречу Владимира Путина и Ильхама Алиева.