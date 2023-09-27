Дискуссионные форматы в ОБСЕ сворачиваются в угоду обсуждения Украины

Дискуссии в ОБСЕ сворачиваются в угоду политизированному обсуждению ситуации на территории Украины. Соответствующее заявление сделал российский постпред при организации Александр Лукашевич, его слова передает издание РИА Новости .

Лукашевич рассказал, что раньше ОБСЕ могла похвастаться заметной экспертизой в области противодействия комплексу транснациональных вызовов. Он уточнил, что речь идет об областях антитеррора, наркопроблематики, организованной преступности, а также, безопасности на пограничных территориях и в кибер пространстве.

Сейчас же, как сообщил российский дипломат, все дискуссионные форматы в организации сворачиваются, и акцент смещается на политизированное обсуждение украинского конфликта.