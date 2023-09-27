Дискуссионные форматы в ОБСЕ сворачиваются в угоду обсуждения Украины
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Дискуссии в ОБСЕ сворачиваются в угоду политизированному обсуждению ситуации на территории Украины. Соответствующее заявление сделал российский постпред при организации Александр Лукашевич, его слова передает издание РИА Новости.
Лукашевич рассказал, что раньше ОБСЕ могла похвастаться заметной экспертизой в области противодействия комплексу транснациональных вызовов. Он уточнил, что речь идет об областях антитеррора, наркопроблематики, организованной преступности, а также, безопасности на пограничных территориях и в кибер пространстве.
Сейчас же, как сообщил российский дипломат, все дискуссионные форматы в организации сворачиваются, и акцент смещается на политизированное обсуждение украинского конфликта.