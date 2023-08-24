Диверсанты обстреляли кемпинг у мыса Тарханкут в Крыму

По его данным, люди на резиновых лодках подплыли к кемпингу и открыли огонь по спящим в них людях. По предварительной информации, это могла быть украинская диверсионно-разведывательная группировка. Отмечается, что в районе введен план «Крепость».

Как отметил источник, первые звуки стрельбы отдыхающие в кемпинге «Оленевка Village» услышали примерно в 3:50. По его информации, были слышны выстрелы похожие на выстрелы из РПГ. После того, как люди проснулись и вышли, они увидели две лодки недалеко от берега. Отмечается, что в них было 10 неизвестных, один из которых стрелял по кемпингу. Один раз ему удалось попасть по базе отдыха.

Предположительно, диверсанты добрались до Тарханкута из украинского Очакова – города, который находится примерно в 140 км от точки, откуда велась стрельба. Отмечается, что на лодке добраться к самой западной точки Крыма из Очакова можно за 3-4 часа.

По одной из версий, диверсанты хотели устроить «шоу с украинским флагом в Крыму», посвященное дню независимости Украины (24 августа).