Действия Североатлантического альянса в Косове, Ливии и Афганистане и других государствах, где НАТО как могло культивировало и поощряло сепаратизм, привели в последствии к прямому разжиганию конфликта на Украине, считают в КНР.

Такую точку зрения официального Пекина в беседе с ТАСС озвучил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй. Он подчеркнул, что Альянс должен был уйти в прошлое вместе с окончанием холодной войны в конце прошлого столетия, но он остался и по всему миру продолжает создавать горящие точки.

«Вот уже более 30 лет НАТО повсюду разжигает огонь, разрушая стабильность и занимаясь сепаратизмом, как это было в Косове, Ливии и Афганистане», — сказал Ханьхуэй.

Посол припомнил НАТО пять расширений блока на восток, подчеркнув, что все это существенно повлияло на нарушение архитектуры безопасности и миропорядка не только в Европе, но и на планете в целом.

«НАТО стала главной причиной ухудшения обстановки на Украине. Факты доказали, что куда бы НАТО не протянула свои дьявольские лапы, там будут гибнуть люди и не будет мира», — заключил посол КНР.

Ранее экс-разведчик ВС США Риттер сообщил, что Вашингтон приказал Киеву закончить контрнаступление.