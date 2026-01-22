«Для нас это критически важно». Вице-спикер Рады подтвердила масштабную помощь от Токио

В 2026 году Япония планирует выделить Украине финансовую помощь в размере шести миллиардов долларов США.

Средства предназначены для программ гуманитарного характера и поддержки медицинской сферы. Соответствующую информацию на своей странице в соцсети опубликовала вице-спикер украинского парламента Елена Кондратюк.

По ее словам, в ходе встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии на Украине господином Масаши Накагоме стороны обсудили ключевые направления двустороннего сотрудничества и приоритеты дальнейшей поддержки.

Кондратюк также отметила практическую составляющую помощи, которую Украина уже получает от японской стороны. В перечень поставленного оборудования входят тысячи электрогенераторов, десятки трансформаторов и мощные генераторные установки. Этот ресурс направлен на обслуживание и реабилитацию объектов национальной энергосистемы.

Отдельно вице-спикер поблагодарила японских партнеров за утверждение дополнительного финансирования в объеме около 149 миллионов долларов. Эти средства, как уточняется, будут направлены на проекты, связанные с экстренным восстановлением инфраструктуры и социальной сферы Украины.

