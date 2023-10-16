«Для президента это вопрос чести»: вернется ли Россия в зерновую сделку после «мольбы» G7

Страны G7 выпустили совместное заявление, в котором просят Россию вернуться к зерновой сделке. В этот раз предложение аргументируют ростом цен на продукцию по всему миру.

Вадим Сипров, политолог и генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента», рассказал, насколько вероятно, что РФ все-таки вернется к исчерпавшему себя формату взаимодействия. По его словам, никакие условия и предложения не смогут заманить нашу страну в очередной обман.

Обещания не выполнили

«Эта сделка изначально носила цель сформировать канал поступления средств для киевского режима, а также обеспечить сверхдоходы тем, кто занимается перепродажей этого зерна. Обязательства, взятые на себя Западом, выполнены не были. Нас буквально обманули, о чем говорил Владимир Путин. Я думаю, он не пойдет на новые соглашения, особенно в преддверии выборов. Для президента это вопрос чести, а также уважения и доверия со стороны избирателей», — объяснил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Сейчас у России есть проблемы, которые Запад мог бы предложить решить взамен на участие в зерновой сделке: отсутствие подключения к SWIFT и трудности с международной логистикой. Но такие обещания уже давались и выполнены не были. Политолог считает, что и в будущем их никто не выполнит.

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Почему засуетились

«США сворачивают программы помощи Украине, а та самая сделка позволяла хоть как-то поддерживать ее. Киев останется без поддержки со стороны Вашингтона, а потому сейчас требуется найти хоть какой-нибудь источник денежных средств. России такие компромиссы не нужны совсем», — подчеркнул Сипров.

Никакого возврата в зерновую сделку, уверен эксперт, не будет как минимум до выборов 2024 года. Потом же обсуждать ее будет поздно — Украина навряд ли протянет столько времени без серьезных денежных вливаний.

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