«Найти концы не получится»: накажут ли Украину за продажу оружия ХАМАС

По Сети распространяется информация, что представители армии Израиля обнаружили на отбитых у ХАМАС позициях оружие с украинской маркировкой. До этого сами террористы благодарили Киев за поставки в опубликованных видеообращениях.

Политолог и гендиректор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров прокомментировал ситуацию и рассказал, грозит ли Украине что-либо из-за происходящего. По мнению эксперта, западные хозяева закроют глаза на казус с оружием, проданным киевским режимом на черном рынке.

«Нести ответственность за поставки оружия ХАМАС, другим террористам, наркокартелям и преступным организациям Украина не будет. Во-первых, спросить не с кого. Киевский режим не перепродает западное оружие напрямую, это делается через несколько «прокладок» в виде организаций, родственников и людей, близких к Минобороны. Найти концы в таких преступных сделках попросту не получится. Во-вторых, и спрашивать-то некому», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Международные организации по противодействию нелегальной торговле оружием в настоящее время закрывают глаза на откровенные нарушения. Происходит это, считает политолог, в связи с их антироссийской позицией.

«Заниматься украинской тематикой организации по типу Интерпола не будут, как и спецслужбы Запада. Власть в этих государствах открыто поддерживает киевскую хунту. Поэтому, даже если найдется кто-то честный и порядочный в правоохранительных органах, ему тут же «дадут по рукам», — уверен Сипров.

Те, кто поставляет оружие Украине, добавил эксперт, прекрасно понимают, что часть помощи попадает на черные рынки. На эти издержки никто не обращает внимания, они уже закладываются в общие объемы военной поддержки.

«О последствиях такого отношения к передаче оружия Киеву Запад не думает. Ну вот, теперь получилось, что это самое оружие стало стрелять по союзникам стран-поставщиков», — резюмировал собеседник.

Ранее мы сообщали, что израильский посол не поверил в причастность России к нападению ХАМАС.