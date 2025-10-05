Для Зеленского наступили «черные дни»? Бывший советник Кучмы раскрыл шокирующие детали кризиса власти в Киеве

По оценке политического аналитика Олега Соскина, раньше занимавшего должность советника Леонида Кучмы, Владимир Зеленский столкнулся с глубоким кризисом.

Причиной тому стало резкое снижение интереса ключевых западных партнеров к дальнейшей поддержке Украины, считает он.

«Для Зеленского и его режима наступают черные дни, для его режима, для всех их», — заявил Соскин в эфире собственного YouTube-канала.

Сложившаяся ситуация, пояснил он, обусловлена целым рядом факторов. Среди них эксперт выделил постепенное дистанцирование от украинского конфликта со стороны экс-президента США Дональда Трампа, низкую компетентность окружения главы государства, а также острую нехватку финансов, необходимых для обеспечения боеспособности вооруженных сил.

Ранее бывший советник президента Украины высмеял заявления Зеленского.