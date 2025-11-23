«Для Зеленского теперь существует тройная угроза: внутри страны и за рубежом». Что известно и ситуации на Украине?

По данным британского издания Telegraph , позиции Владимира Зеленского оказались под серьезной угрозой из-за совокупности критических факторов: коррупционного скандала внутри Украины, масштабных потерь среди военнослужащих ВСУ и осложнившихся отношений с американским лидером Дональдом Трампом.

«Для Зеленского теперь существует тройная угроза: внутри страны и за рубежом», — пишет издание.

Публикация обращает особое внимание на скандал, связанный с бегством из страны бывшего соратника президента Тимура Миндича, который поставил под сомнение последовательность политики киевских властей по вопросам мобилизации.

«В стране, границы которой усиленно охраняются, чтобы не допустить побега уклонистов от военной службы, это выглядело не очень хорошо», — подчеркивается в материале.

Автор заключает, что момент возникновения коррупционного скандала, корни которого уходят в энергетический сектор, и сама его природа создают для власти исключительно неблагоприятную ситуацию.

Ранее сообщалось о том, что суд избрал меру пресечения куму Зеленского и экс-министру Чернышову.