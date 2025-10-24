Кирилл Дмитриев — спецпредставитель президента России обвинил Киев в намеренном затягивании переговоров. По его словам, Украина действует по указке европейских партнеров, желающих продолжения конфликта. Об этом сообщает ТАСС.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев, находясь с визитом в США, заявил, что Украина затягивает переговорный процесс. По его словам, киевская сторона не демонстрирует готовности к решению существующих проблем.

Дмитриев добавил, что срыв диалога происходит не самостоятельно, а по просьбе Великобритании и других европейских государств. Российский представитель подчеркнул, что эти страны заинтересованы в продолжении конфликта. В связи с этим Дмитриев выразил намерение донести данную позицию до американских партнеров.

Ранее сообщалось о том, что спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев прибыл в США для проведения переговоров.