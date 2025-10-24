Спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев прилетел в США

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев прибыл в США для проведения переговоров. Его визит состоялся сразу после объявления Вашингтоном новых ограничительных мер против России.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев находится с рабочим визитом в Соединенных Штатах. Его прибытие в Вашингтон, подтвержденное источниками CNN и РИА Новости, стало неожиданным на фоне только что введенных американских санкций.

По данным телеканала, Дмитриев планирует провести ряд официальных встреч с представителями администрации президента США Дональда Трампа. Основной темой дискуссий станет текущее состояние и перспективы отношений между двумя странами.

Этот визит расценивается экспертами как демонстрация готовности Москвы к диалогу даже в условиях резкого обострения двусторонних отношений.

