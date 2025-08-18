Дмитриев заявил, что канцлер Германии проигнорировал мирные предложения Трампа

Специальный представитель президента России, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил о серьезных разногласиях между США и Германией по вопросу урегулирования украинского конфликта.

По его словам, во время встречи в Белом доме канцлер ФРГ Фридрих Мерц проигнорировал ключевой посыл президента США Дональда Трампа о необходимости заключения прочного мира, продолжая настаивать лишь на прекращении огня.

На встрече с Трампом, которая состоялась в Белом доме с руководителями стран Европейского союза (ЕС) и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, Мерц призвал американского лидера «попытаться оказать давление» на Россию. Он также заявил, что огонь на Украине должен прекратиться как можно скорее.

Ранее сообщалось, что вместе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем немедленного прекращения огня на Украине хочет добиться и президент Франции Эммануэль Макрон.