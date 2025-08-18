Мерц и Макрон против Трампа: западные лидеры разделились в подходе к России

На переговорах по Украине между Дональдом Трампом и европейскими лидерами возникли серьезные разногласия: канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон настаивают на немедленном прекращении огня, в то время как американский президент выступает за «прочный и справедливый мир» без предварительных условий.

Переговоры по урегулированию конфликта в Украине столкнулись с неожиданным препятствием — расхождением позиций США и Европы. Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон в жесткой форме через Трампа потребовали от России немедленного прекращения огня, заявив, что не видят возможности дальнейших переговоров без выполнения этого условия.

Однако Дональд Трамп занял иную позицию, фактически поддержав подход Владимира Путина, который ранее предлагал сосредоточиться на долгосрочном и справедливом мирном урегулировании без предварительного прекращения боевых действий. Американский президент подчеркнул, что «прочный и справедливый мир» важнее временных перемирий, которые, по его мнению, лишь затягивают конфликт.

Эксперты отмечают, что если Европа продолжит настаивать на своих требованиях, а США будут их блокировать, это может привести к кризису в трансатлантических отношениях. Пока неясно, удастся ли сторонам найти компромисс или переговоры окончательно зайдут в тупик.

