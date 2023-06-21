Дмитрий Песков назвал политику Америки очень противоречивой

Так пресс-секретарь российского президента отозвался о высказывании Бадена по поводу Си Цзиньпина, которого тот назвал диктатором, не владеющим информацией.

До этого госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен отрапортовал о своей поездке в Пекин. Во время визита он пытался наладить диалог с китайским лидером и его правительством. Блинкен указщывал, что Вашингтон возлагает большие надежды на улучшение отношений между этими двумя странами. Менее чем через сутки после этого Джо Байден в своей речи допустил кране провокационные высказывания в отношении КНР.

«Это весьма противоречивое проявление внешней политики США, которые говорят о большом элементе непредсказуемости», - указал Дмитрий Песков.

Его слова привели РИА Новости. Он добавил, что такие отношения со стороны Америки стали неприемлемыми для большого числа стран. При этом их список практически непрерывно растет.