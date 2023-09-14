«Дни сочтены»: стало известно, когда и как начнутся переговоры России и Украины

Положение Киева на фронте и на политической арене ухудшается с каждым днем, а потому остро встает вопрос о том, что будет дальше, и когда начнутся мирные переговоры.

Политолог Александр Андрианов считает, что решение о перемирии грозит президенту Украины проблемами.

«Зеленский находится в очень сложном положении, в отчаянном. Он понимает: поражение неизбежно. Контрнаступление провалилось, Запад разочарован и не спешит предоставлять Украине помощь в прежних объемах. Без этого дни режима сочтены. С другой стороны и на переговоры Зеленский пойти не может. Его пропагандисты долго заявляли о том, что Украина вот-вот вернет себе все утраченные территории и даже Крым», — сообщил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Люди верили и ждали такого поворота, отметил эксперт, а некоторые и до сих пор ждут. Вешая гражданам лапшу на уши, Зеленский бросал в топку сражений новые силы, и общество это терпело, подчеркнул политолог.

«Однако теперь выяснилось, что на Украине просто не осталось здоровых мужчин — мобилизованы все. Он просто истребил все мужское население. Как после всего этого он обратится к народу? Да его толпа просто на клочки разорвет или пристрелят свои же генералы. Экономика, демография, промышленность — последствия катастрофические! И что же это, все было зря? Как он «продаст» переговоры с Россией собственному народу, который так долго дурачил? Я не представляю», — отметил Андрианов.

У Зеленского, по мнению политолога, есть два варианта: побег из страны или гибель.

«По какому бы пути ситуация ни развивалась, очевидно одно — Зеленский потеряет власть, и ему на смену придет пророссийский президент. Думаю, это произойдет зимой, до февраля 2024 года. Он объявит Зеленского предателем и заявит, что теперь страна будет жить по-новому, с ориентиром на Россию. С этим человеком мы будем вести переговоры на выгодных условиях», — предположил эксперт.

Ранее стало известно, что на Украине заговорили о гражданской войне.