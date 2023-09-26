До 37 выросло число жертв взрыва у АЗС в Махачкале

В московской больнице скончался еще один пострадавший от взрыва на автомобильной заправочной станции (АЗС) на выезде из Махачкалы, сообщили во вторник, 26 сентября, РИА Новости сообщили в Министерстве здравоохранения Дагестана.

Количество жертв ЧП увеличилось до 37.

«В реанимации московской клинике скончался 19-летний молодой человек, который пострадал в результате взрыва на окраине Махачкалы», – сообщили в ведомстве.

14 августа произошло возгорание на АЗС во время технического обслуживания транспортных средств. Огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительной информации, хранилась селитра. Из-за взрыва здания и АЗС загорелись. Проезжающие мимо автомобили и расположенные вблизи многоэтажные дома были повреждены.

15 августа в Дагестане был объявлен траур. Глава Дагестана Сергей Меликов причиной взрыва на АЗС назвал жадность и алчность. Он обратил внимание на то, что станция техобслуживания не должна находиться в нескольких метрах от АЗС по нормативным требованиям.

Селитра представляет собой минералы, в которых содержатся нитраты щелочных, щелочноземельных металлов и аммония. Она относится к 3 классу опасности.

Семьям погибших и пострадавших от взрыва власти Дагестана пообещали выделить по миллиону рублей. Всего из бюджета направят 60 млн рублей.

14 сентября в Махачкале произошел взрыв газа в многоквартирном жилом доме. Он впоследствии загорелся. Из дома были эвакуированы 100 человек.