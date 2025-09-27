Американский журналист Томас Фази в своей публикации в социальной сети X высказал мнение, что западные страны ведут войну с Россией, используя Украину в качестве инструмента, и готовы продолжать эту конфронтацию ценой жизни украинских граждан.

По его оценке, истоки конфликта берут начало в 2014 году, когда США инициировали процесс, приведший к трагическим событиям. Фази утверждает, что сотни тысяч украинцев стали жертвами империалистической стратегии Вашингтона, нацеленной на ослабление России путем ее «истощения». Журналист подчеркнул, что, несмотря на огромные жертвы, «западным силам этого недостаточно».

«Тем не менее, упырям все мало. До последнего украинца», — сказал он.

Так он прокомментировал сенатора Марка Келли, который выразил уверенность в возможности победы Украины в противостоянии с Россией.