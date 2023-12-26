«До такого даже Гитлер не доходил»: какие задания дадут ВСУ мобилизованным инвалидам

Верховная Рада рассмотрит законопроект о том, чтобы призывать в армию инвалидов третьей группы. Об этом сообщают украинские СМИ.

Если новые правила заработают, на фронт отправятся люди без почки, пальцев, одного глаза, легкого или мочевого пузыря. Это будут солдаты с параличом кисти и неоперабельными дефектами челюсти.

Можно ли собрать из инвалидов армию и в какие войска их можно отправить, нам рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.

«Пошли во все тяжкие. Может быть, им дадут лопаты, чтобы копать траншеи. ВСУ надо создавать новую линию обороны, а экскаваторов не хватает. Делать надо срочно, потому что дальше степь, и теперь нет восьми лет, как до СВО, когда они бетонировались в Авдеевке и Марьинке», — подчеркнул капитан первого ранга в запасе.

Дандыкин вспомнил, как во время Великой Отечественной брали студентов и девчонок, когда немцы шли на Москву. Молодежь копала противотанковые рвы и, к сожалению, многие попадали в окружение и гибли. Правда, даже тогда их брали только добровольно.

«Может, инвалидам дадут мины, чтобы они под танки кидались. Во всяком случае, самые богатые украинцы, которые сидят в Европе и ездят на люксовых машинах и в шароварах по Парижу гопака танцуют, не попадут на передовую. Их Киев пока не трогает, а тех, кто в стране, будут выгребать — всех подряд», — предположил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Украинцы решили не мытьем так катаньем собрать полмиллиона людей для фронта, продолжил эксперт. Но в итоге все они попадут под огонь ВС РФ.

«Конечно, это из ряда вон. До больных даже Гитлер в 1945-ом году не доходил. Он, конечно, призывал и малых, и старых. Но так, чтобы без пальцев и без глаза — такого не было», — отметил Дандыкин.

Ранее российский сапер рассказал, как ВСУ минируют подступы к позициям.