В Великобритании президента Украины Владимира Зеленского уподобили Адольфу Гитлеру, лидеру нацистской Германии. Доброволец Эйден Миннис, который принимает участие в специальной военной операции на стороне России, в разговоре с РИА Новости резко оценил действия украинского главы.

Зеленский, по его словам, виновен в гибели большого числа людей и совершении военных преступлений и его «место в истории будет рядом с Адольфом Гитлером».

Миннис подчеркнул, что решения Зеленского привели к гибели более миллиона человек, среди которых были как военные, так и гражданские.

«Зеленский — просто „наркофюрер“. Наркоман, которого использует Запад», — сказал Миннис.

Миннис также высказал мнение, что Зеленский не планирует добровольно покидать свой пост. По его мнению, украинский президент может столкнуться с двумя возможными сценариями: насильственной смертью или бегством за границу с большими финансовыми активами.

Ранее Миннис публично отказался от британского гражданства. Он сжег свой паспорт и заявил о поддержке России.