«Добрых намерений никто не ценит»: политолог раскрыл, зачем Путин подписал закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Он был подписан в 1996 году и должен был стать основным правовым инструментом для прекращения любых ядерных испытаний во всем мире.

Однако из 187 стран, которые присоединились к договору, его ратифицировали только 178, в том числе и Россия. США, Китай, Израиль, КНДР, Иран и другие государства так и не присоединились к ратификации, поэтому ДВЗЯИ не вступил в силу.

Политолог Александр Андрианов объяснил, почему в России приняли закон об отзыве ратификации важного договора.

«Наша страна очень часто проявляет добрую волю, некую лояльность по отношению к Западу. Но наших добрых намерений никто не ценит, а скорее даже наоборот — воспринимают это как слабость и пытаются использовать в своих интересах», — поделился своей оценкой Андрианов.

По словам эксперта, отзыв ратификации не означает, что Россия сразу приступит к многочисленным ядерным испытаниям.

«Наша страна просто снимает с себя определенные обязательства, которые другие влиятельные страны отказались на себя брать. И это правильно, потому что только Россия и должна решать, какие испытания проводить, а какие — нет», — отметил собеседник издания.

Политолог пояснил, что принятый закон — это не только ответ на долгие годы непринятия ратификации договора другими странами, но и реакция на обострение международной политической обстановки.

«Россия не приступит к ядерным испытаниям со дня на день, но, на мой взгляд, они просто необходимы, чтобы охладить некоторые горячие головы. Мир стал другим и по своей ментальности вернулся в Средневековье: кто сильнее — тот и прав», — подчеркнул Андрианов.

По мнению эксперта, отзыв ратификации ДВЗЯИ необходим в условиях многочисленных военных конфликтов и боевых действий по всему миру. Он считает, что новый закон напомнит иностранным политикам, что РФ — главная ядерная держава.

«Руководство нашей страны до последнего хочет договориться и решить все вопросы в созидательном ключе, предлагает мирные решения. Но разве кто-нибудь прислушивается к голосу разума?» — заключил собеседник.

Ранее Совфед единогласно одобрил отзыв ратификации ДВЗЯИ.